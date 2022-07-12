Открылась продажа дополнительных билетов на поезда Москва-Симферополь

Компания «Гранд Сервис Экспресс» открыла продажу около 50 тысяч билетов на поезда по направлению из Москвы в Симферополь и обратно с июля по сентябрь.

Поезд состоит из одноэтажных вагонов. Он отправляется с Казанского вокзала Москвы в 22:30 и прибывает в Симферополь через день в 7:20. Обратно состав уходит в 23:55 и прибывает в столицу в 11:25.

Из Москвы на Крымский полуостров курсируют девять поездов: четыре – в Симферополь, два – в Феодосию, а также в Керчь, Евпаторию и Севастополь.

Напомним, режим временного ограничения полетов в аэропорт Симферополь продлен до 18 июля 2022 года.