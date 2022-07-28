По всей России хотят ввести туристический сбор

При бронировании гостиницы свыше одних суток

Депутаты Госдумы после эксперимента по введению в трех регионах курортного сбора решили расширить его и на другие регионы.

Пока что платеж составляет 100 рублей в сутки, однако отельеры уже высказывают опасения относительно возможных будущих потерь.

Председатель комитета Госдумы по туризму и развитию инфраструктуры рассказал «Коммерсанту», что над законопроектом начнут работать осенью, а пока «ситуация остается сложной, а вопрос — дискуссионным». Сейчас инициативу поддерживают 18 регионов.

Правом пока воспользовались три субъекта. По собранным комитетом Госдумы по туризму данным, за 2018–2021 годы властям Алтайского края удалось собрать с туристов 115,6 млн руб., Ставропольского — 904,5 млн руб., Краснодарского — 538,1 млн руб. Размер платежа составлял не более 50 руб. в сутки. Сбором средств занимаются гостиницы, туристы платят при заселении.

Данные деньги должны быть направлены только на развитие туристической инфраструктуры.

Пока что законопроектом предусматривается фиксированный сбор 100 руб. в сутки, который будет взиматься со вторых суток проживания.

Со стороны отельеров звучит критика, так как на 10–50 руб. курортного сбора приходится 200 руб. расходов бизнеса на получение и обработку этих средств: затраты на персонал, расходные материалы и комиссия за эквайринг при безналичной оплате в 1–3,5% от суммы. Также оформление курортного сбора затягивает процесс заселения, туристы начнут раздражаться.

В то время как в гостевом доме через дорогу никакой курортный сбор в принципе не взимается. Серый рынок опять будет в выигрыше.

Напомним, Севастополь также планируется включить в число регионов, участвующих в эксперименте по взиманию курортного сбора с туристов.

Ольга Сурикова