Под Севастополем легковушка въехала в КАМАЗ: двое погибли на месте

Еще одно страшное ДТП произошло сегодня, 6 ноября, под Севастополем.

Примерно в 17.45 на автодороге Симферополь-Бахчисарай-Севастополь, водитель 1967 года рождения, управляя автомобилем Дэу Ланос по неустановленным пока причинам совершил наезд на припаркованный на обочине справа грузовой автомобиль КАМАЗ с включённой аварийной сигнализацией. В момент удара водителя КАМАЗа в кабине не было.

Об этом «Севкору» сообщили в пресс-службе УМВД по Севастополю.

«В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля Дэу скончались на месте происшествия до приезда бригады скорой помощи. На месте ДТП работают сотрудники полиции и МЧС, движение частично закрыто. По факту ДТП начата проверка, все обстоятельства происшествия выясняются», — уточнили в ведомстве.

Напомним, сегодня примерно в 14.31 на правом закруглении автодороги Андреевка – Солнечный произошло жуткое ДТП, в котором погиб молодой человек, еще пять человек пострадали.

4 ноября в Севастополе местный житель на автомобиле KIA шесть раз выстрелил из пневматического оружия по водительской кабине мусоровоза.

Дарья Тимофеева

Фото: пресс-служба УМВД по Севастополю