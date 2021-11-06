Севастопольцев приглашают принять участие в конкурсе старинных фотографий «Семейный альбом»

Расскажите уникальную историю своей семьи и выиграйте приз

Севастопольское отделение ЛДПР предлагает окунуться в приятные воспоминания! Доставайте семейные альбомы и давайте устроим дружеский вечер, посвященный необычному празднику – Дню рассматривания старых фотографий, который традиционно отмечается 5 ноября.

Условия конкурса просты:

Вступите в группу ЛДПР Севастополь в Вконтакте (https://vk.com/ldpr_sev);

Сделайте репост этой записи к себе на страницу и не удаляйте его до подведения итогов (страница должна быть открыта) (https://vk.com/wall-182906607_4131);

В комментариях к нашему посту разместите любимую фотографию из семейного альбома, расскажите о ней.

Фотографии на конкурс принимаются с 3 по 8 ноября. 8 ноября в 15:00 мы подведём итоги – выберем трёх победителей, чьи фотографии соберут больше лайков. Специальный приз получит автор самой интересной истории к фотографии.

Фотографии обязательно должны быть только из личных архивов. Накрутка голосов запрещена!

Что разыгрываем:

1 место – стабилизатор для телефона.

2 место – USB накопитель объем не менее 64 Гб.

3 место – USB накопитель объем не менее 32 Гб.

Специальный приз – фотоальбом.

По информации пресс-службы Севастопольского отделения ЛДПР

Фото: пресс-служба Севастопольского отделения ЛДПР