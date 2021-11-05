В Севастополе на День народного единства в упор расстреляли мусоровоз: целились в водителя

В четверг, 4 ноября, в Севастополе неизвестный на автомобиле KIA шесть раз выстрелил из пневматического оружия по водительской кабине мусоровоза.

Инцидент произошел в 10.38 утра на выезде с Фиолентовского кольца. О происшествии «Севкору» сообщил водитель автомобиля Владимир.

«Я загрузился на последней точке, у меня была полная машина, ехал на полигон. Ехал со стороны психбольницы, мне надо было по Фиолентовскому кольцу уходить налево, на третий съезд. На кольце передо мной произошло ДТП: левая полоса была занята, правая, по которой я двигался, была более-менее свободна. Водители, которые стояли слева, там пробка образовалась, начали передо мной встраиваться, я пропустил несколько машин, третий водитель на KIA начал меня подрезать, я ехал по своей полосе и продолжил движение, — говорит Владимир. – Водитель KIA мне начал сигналить и поехал за мной, затем я на кольце уходил направо, а он в этом момент обогнал меня и открыл стрельбу по мне. Я так понимаю, из пневматики. Я услышал щелчки по металлу, как будто щебенка летела, сразу понял в чем дело, поэтому даже смотреть не стал в его сторону, потому что, если бы посмотрел, мне бы как раз в лоб и прилетела пуля».

По словам водителя мусоровоза, мужчина за рулем KIA целился точно в него, так как на кабине автомобиля пять попаданий в водительскую дверь, а шестая пуля прошла через открытое окно и попала в лобовое стекло.

«Остановился, вызвал сразу полицию, полицейские приехали оперативно, посмотрели записи с регистраторов (переднего и заднего), задняя камера запечатлела, момент, когда он сзади меня начал ехать. Там видно и его лицо, и госномер автомобиля», — рассказал Владимир.

В пресс-службе УМВД по Севастополю «Севкору» сообщили, что оперативники вместе с сотрудниками ДПС задержали подозреваемого в данном инциденте.

«В результате розыскных мероприятий сотрудниками Управления уголовного розыска и дорожно-патрульной службы УГИБДД УМВД России по Севастополю задержан 34-летний местный житель, причастный к инциденту. Сотрудники полиции изъяли у него пневматический пистолет. Предварительно установлено, что во время разъезда на перекрёстке с круговым движением, у водителя автомобиля КИА и водителя грузовика произошёл конфликт. Желая наказать оппонента, водитель иномарки обогнал мусоровоз, несколько раз выстрелил в его сторону из пневматического оружия, а затем скрылся», — уточнили в ведомстве.

По данному факту полиция Севастополя проводит проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Дарья Тимофеева