Под Инкерманом загорелась фура

В Севастополе утром 6 августа снова произошло ЧП с участием большегрузного транспорта: на подъезде к Инкерману загорелась фура.

В Центр управления в кризисных ситуациях городского главка МЧС России вызов от очевидцев поступил в 09:25. Сообщалось, что горит грузовой автомобиль в районе станции «Инкерман-1».

По прибытии информация подтвердилась. На тушение подан ствол «высокого давления». Площадь пожара составила 3 квадратных метра, уточнили в пресс-службе ГУ МЧС города.

Погибших, пострадавших нет.

Напомним, на днях на президентской трассе произошло массовое ДТП с участием большегруза, в котором погиб один человек и более десяти подучили травмы.

Ольга Сурикова

Фото: Автопартнер.Крым. Севастополь.ДТП/vk.com