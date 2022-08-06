Инжир — ни фрукт, ни ягода. Польза, вред, что с ним приготовить

В русский язык название «фикус» пришло в XVIII веке и уже измененным – «фига» (отсюда – «фиговое дерево»). На Руси у этого растения были и другие названия: смоковница, смоква, винная ягода.
Инжир — это одно из самых древних культурных растений, относящиеся к роду Фикус семейства Тутовые.
Инжир является самым древним растением, которое известно человеку.
Плоды инжира рекомендуется употреблять людям для профилактики различных заболеваний, ведь в этих ягодах просто кладезь полезных витаминов и минералов, предотвращающих развитие онкозаболеваний.
Он рекомендуется для восстановления сил тем, кто совсем недавно перенес болезнь. Плоды полезны при простудах, бронхите и респираторных заболеваниях, потому что обладает иммуномодулирующими свойствами. Винная ягода помогает восстановить сердечные ритмы и препятствует развитию сердечно-сосудистых заболеваний. При наличии кишечных расстройств и нарушениях пищеварения плоды фигового дерева будут очень кстати.
Еще, говорят, его употребление является прекрасной профилактикой варикоза.
Хочется отметить и пользу инжира для мужского организма. Так как в инжире содержится большое количество калия и магния эта ягода помогает снизить риск инфарктов, инсультов, восстановить психологическое и физическое состояние после интенсивных нагрузок.
При похудении
Как продукт для снижения веса, свежий инжир может использоваться. А вот в сушеном виде — лишь в небольших количествах. Так как в них концентрация сахаров увеличивается до 50-70%. Также существенно различается калорийность свежего инжира — около 70 ккал на 100 грамм продукта, и сушеного — калорийность повышается до 250 ккал на 100 грамм.
Поэтому, свежий инжир в сезон — показан всем. Ну а если вы боитесь за фигуру, или страдаете сахарным диабетом, сушеный инжир допускается не более 30 грамм в день
Что приготовить с инжиром
Инжир сам по себе является изысканным и весьма полезным лакомством, но при желании из него можно приготовить столько всего вкусного и интересного, что хватит на полноценное меню для всей семьи.
С него можно готовить, как сладкие угощения, так и салаты, мясо и интересные закуски.
Луковка с сюрпризом (рецепт портала Едим Дома)
Ингредиенты:
- свежий инжир — 6 шт.
- сливочный сыр — 120 г
- мед — 1 ст. л.
- кедровые орехи — горсть
- свежий розмарин — 3 веточки
Способ приготовления:
- Инжир промываем и хорошо высушиваем. На каждом плоде делаем крестообразный надрез и раскрываем.
- Начиняем сливочным сыром, сверху кладем немного меда и орехов, по половине веточки розмарина.
- Обернув каждый плод в фольгу, отправляем в духовку при 200°C на 10 минут.
Дайте закуске полностью остыть, и можно угощаться.
Рулет из свинины с начинкой из инжира и кешью.
Ингредиенты:
- мякоть свинины — 500 г
- полоски бекона — 150 г
- свежий инжир — 5 шт.
- кешью — 80 г
- соевый соус — 70 мл
- лимон — 0,5 шт.
- чеснок — 2 зубчика
- соль, черный перец — по вкусу
Способ приготовления:
- Широким ножом разрезаем кусок свинины вдоль, но не до конца, раскрываем как книжку и немного отбиваем.
- Смешиваем соевый соус, сок половины лимона, пропущенный через пресс чеснок.
- Полученной смесью натираем мясо со всех сторон и оставляем мариноваться минимум на полчаса.
- Инжир и орехи мелко рубим ножом. Делать это лучше вручную, поскольку в блендере получится вязкая кашица, которая не даст нужного яркого вкуса.
- Начинку выкладываем на пласт свинины, сворачиваем рулет, натираем солью и перцем, оборачиваем полосками бекона.
- Перетягиваем его поварской нитью и на смазанном маслом противне ставим в духовку.
- Запекаем его при 200°C в течение часа, периодически поливая выделяющимся жиром.
Подавайте этот деликатес, только когда он полностью остынет.
Галета (песочный пирог) с инжиром
Ингредиенты:
Для теста:
- мука — 300 г
- сливочное масло — 180 г
- ледяная вода — 4 ст. л.
- сахарная пудра — 4 ст. л.
- ванильный сахар — 1 ч. л.
- соль — щепотка
Для начинки:
- свежий инжир — 8 шт.
- мягкий творог — 100 г
- жидкий мед — 2 ст. л.
- сахар — 2 ч. л.
- сушеный розмарин — щепотка
- желток — для смазывания
Способ приготовления:
- Просеиваем муку с сахарной пудрой, ванильным сахаром и солью.
- Сливочное масло подмораживаем и натираем на крупной терке.
- Соединяем его с сухой основой, вливаем воду и замешиваем тесто. Скатываем его в ком и кладем в холодильник на полчаса.
- Далее разделяем тесто на две части, раскатываем лепешки толщиной 4–5 мм. Отступаем от краев примерно по 5 см.
- Смешиваем мед с творогом и ровным слоем смазываем тесто.
- Сверху красиво выкладываем нарезанный кружками инжир.
- Посыпаем его сахаром и розмарином, тесто смазываем взбитым желтком.
- Выпекаем галеты в духовке при 180°C в течение получаса.
Подавать их можно как теплыми, так и полностью остывшими.
Берите от лета максимум пользы!
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Ольга Сурикова