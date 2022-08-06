Инжир — ни фрукт, ни ягода. Польза, вред, что с ним приготовить

В русский язык название «фикус» пришло в XVIII веке и уже измененным – «фига» (отсюда – «фиговое дерево»). На Руси у этого растения были и другие названия: смоковница, смоква, винная ягода.

Инжир — это одно из самых древних культурных растений, относящиеся к роду Фикус семейства Тутовые.

Инжир является самым древним растением, которое известно человеку.

В Древней Греции инжир считался символом плодородия и любви, и в засушенном виде входил в рацион всех слоев населения. В Древнем Риме его называли даром бога виноделия и растительности Вакха. По мнению римского консула Диона, основатель Римской империи Октавин Август был убит своей женой Ливией с помощью отравленного плода фигового дерева.

Согласно Библии, Адам и Ева использовали фиговые листья, чтобы прикрыть наготу. сейчас инжир растет в Индии, Турции, Иране, Греции, Италии, Португалии, Америке, Азербайджане и на Черноморском побережье.

Витамины и полезные свойства

Свежие плоды инжира содержат белки, сахар, кислоты. Кроме того, железа в инжире больше, чем в яблоках. Есть в нем и витамины (β-каротин, В1, В3, РР, С), минеральные вещества (натрий, калий, кальций, магний, фосфор). Калия так много, что по его содержанию инжир уступает лишь орехам.

Плоды инжира рекомендуется употреблять людям для профилактики различных заболеваний, ведь в этих ягодах просто кладезь полезных витаминов и минералов, предотвращающих развитие онкозаболеваний. Он рекомендуется для восстановления сил тем, кто совсем недавно перенес болезнь. Плоды полезны при простудах, бронхите и респираторных заболеваниях, потому что обладает иммуномодулирующими свойствами. Винная ягода помогает восстановить сердечные ритмы и препятствует развитию сердечно-сосудистых заболеваний. При наличии кишечных расстройств и нарушениях пищеварения плоды фигового дерева будут очень кстати. Еще, говорят, его употребление является прекрасной профилактикой варикоза. Хочется отметить и пользу инжира для мужского организма. Так как в инжире содержится большое количество калия и магния эта ягода помогает снизить риск инфарктов, инсультов, восстановить психологическое и физическое состояние после интенсивных нагрузок. При похудении Как продукт для снижения веса, свежий инжир может использоваться. А вот в сушеном виде — лишь в небольших количествах. Так как в них концентрация сахаров увеличивается до 50-70%. Также существенно различается калорийность свежего инжира — около 70 ккал на 100 грамм продукта, и сушеного — калорийность повышается до 250 ккал на 100 грамм. Поэтому, свежий инжир в сезон — показан всем. Ну а если вы боитесь за фигуру, или страдаете сахарным диабетом, сушеный инжир допускается не более 30 грамм в день Что приготовить с инжиром Инжир сам по себе является изысканным и весьма полезным лакомством, но при желании из него можно приготовить столько всего вкусного и интересного, что хватит на полноценное меню для всей семьи. С него можно готовить, как сладкие угощения, так и салаты, мясо и интересные закуски. Луковка с сюрпризом (рецепт портала Едим Дома) Ингредиенты: свежий инжир — 6 шт.

сливочный сыр — 120 г

мед — 1 ст. л.

кедровые орехи — горсть

свежий розмарин — 3 веточки Способ приготовления: Инжир промываем и хорошо высушиваем. На каждом плоде делаем крестообразный надрез и раскрываем. Начиняем сливочным сыром, сверху кладем немного меда и орехов, по половине веточки розмарина. Обернув каждый плод в фольгу, отправляем в духовку при 200°C на 10 минут. Дайте закуске полностью остыть, и можно угощаться.

Рулет из свинины с начинкой из инжира и кешью.

Ингредиенты:

мякоть свинины — 500 г

полоски бекона — 150 г

свежий инжир — 5 шт.

кешью — 80 г

соевый соус — 70 мл

лимон — 0,5 шт.

чеснок — 2 зубчика

соль, черный перец — по вкусу

Способ приготовления:

Широким ножом разрезаем кусок свинины вдоль, но не до конца, раскрываем как книжку и немного отбиваем. Смешиваем соевый соус, сок половины лимона, пропущенный через пресс чеснок. Полученной смесью натираем мясо со всех сторон и оставляем мариноваться минимум на полчаса. Инжир и орехи мелко рубим ножом. Делать это лучше вручную, поскольку в блендере получится вязкая кашица, которая не даст нужного яркого вкуса. Начинку выкладываем на пласт свинины, сворачиваем рулет, натираем солью и перцем, оборачиваем полосками бекона. Перетягиваем его поварской нитью и на смазанном маслом противне ставим в духовку. Запекаем его при 200°C в течение часа, периодически поливая выделяющимся жиром.

Подавайте этот деликатес, только когда он полностью остынет.

Галета (песочный пирог) с инжиром

Ингредиенты:

Для теста:

мука — 300 г

сливочное масло — 180 г

ледяная вода — 4 ст. л.

сахарная пудра — 4 ст. л.

ванильный сахар — 1 ч. л.

соль — щепотка

Для начинки:

свежий инжир — 8 шт.

мягкий творог — 100 г

жидкий мед — 2 ст. л.

сахар — 2 ч. л.

сушеный розмарин — щепотка

желток — для смазывания

Способ приготовления:

Просеиваем муку с сахарной пудрой, ванильным сахаром и солью. Сливочное масло подмораживаем и натираем на крупной терке. Соединяем его с сухой основой, вливаем воду и замешиваем тесто. Скатываем его в ком и кладем в холодильник на полчаса. Далее разделяем тесто на две части, раскатываем лепешки толщиной 4–5 мм. Отступаем от краев примерно по 5 см. Смешиваем мед с творогом и ровным слоем смазываем тесто. Сверху красиво выкладываем нарезанный кружками инжир. Посыпаем его сахаром и розмарином, тесто смазываем взбитым желтком. Выпекаем галеты в духовке при 180°C в течение получаса.

Подавать их можно как теплыми, так и полностью остывшими.

Берите от лета максимум пользы!

Читайте также: Персики — польза, вред, что приготовить?

Ольга Сурикова