В Керчи на девушку завели уголовное дело за пьяные пляски на Вечном огне

В отношении жительницы Керчи Следкомом возбуждено уголовное дело за осквернение Вечного огня на аллее Славы в городе-герое.

Напомним, ранее в сети появилось видео, как некая девушка танцует на Вечном огне в Керчи, затем бросает туда венок, который стоял возле мемориала. Коммунальщики также приложили фото оторванных букв от памятника и сожженных в горелке Вечного огня.

В ведомстве назвали данный поступок «низменным».

«По результатам процессуальной проверки сведений из средств массовой информации возбуждено уголовное дело в отношении 26-летней жительницы Керчи, подозреваемой в совершении осквернения мемориала Вечного огня, расположенного на аллее Славы в Городе-герое», — сообщили в пресс-службе ГСУ Следкома по Крыму и Севастополю.

К розыску героини ролика подключились и УМВД, и УФСБ. Девушка была задержана. Свою вину в содеянном она признала полностью.

Расследование уголовного дела продолжается.