На президентской трассе столкнулись 12 автомобилей: есть погибший

Прокуратура Севастополя проводит проверку по факту дорожно-транспортного происшествия в районе поселка Сахарная Головка, где загоревшаяся фура столкнулась с несколькими автомобилями.

Установлено, что сегодня, 4 августа, около 11:20 в районе улицы Нефтяной столкнулись 12 автомобилей. Имеются пострадавшие, в том числе несовершеннолетние, и погибший. Пострадавшим оказывается медицинская помощь.

На место происшествия выехал прокурор Балаклавского района Сергей Журавлев.

Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Напомним, в Севастополе неоднократно происходят ДТП на улице Нефтяной, 2, с участием грузовых автомобилей.

Ольга Сурикова

Фото: пресс-служба прокуратуры Севастополя