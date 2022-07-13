Почему в Севастополе выгоднее строить культурный кластер, а не канализацию

Эксперт перечисляет причины

Ни городские власти, ни инфраструктура не были готовы к такому резкому росту численности населения Севастополя, которое началось с 2014 года. Неконтролируемое увеличение числа жителей и нагрузка на городские сети ведет город к экологической катастрофе. Об этом в эфире ForPost заявил эксперт по территориальному планированию Алексей Чадаев.

При этом он констатировал, что по-прежнему решение инфраструктурных вопросов не выносится на передний план.

«Он (Севастополь -ред.) вырос очень существенно – буквально распух за эти 8 лет. Конечно, инфраструктура есть, но она и близко не была на это рассчитана… В Севастополе слабое место – это канализация, очистные сооружения. Слава богу, что они в Советском Союзе строились с таким запасом, что город еще не утонул в отходах жизнедеятельности», — отметил Чадаев.

Он считает, что ситуация уже сейчас критическая и грозящая каждый момент риском экологической катастрофы.

При этом в городе идет активное жилищное строительство, а также строительство культурного кластера. И все эти проекты накладываются на уже существующую инфраструктуру.

Строить дома в Севастополе, по его мнению, оказалось не только выгодно, но и безопасно.

«Выбор какой – либо идти строить дороги и коммуникации за бюджетные деньги. Тут много вероятности, что тебя посадят. Даже не потому, что ты что-то украл, а потому что другой захочет перехватить этот подряд и порешает вопрос своими способами. Либо идти строить жилье, там тебя не посадят… Это приводит к тому, что у нас жилье строится опережающими темпами, а потом туда с дикими затратами пытаются пробить дорогу, протянуть трубы и так далее», – добавил Чадаев.

Еще одной причиной перекоса в сторону возведения домов и театров он назвал медийную привлекательность темы.

«Можно долго рассказывать по телевизору про оперу и балет мирового класса, а пойди расскажи о канализации. Тем не менее, нужна канализация», – уточнил эксперт.

Напомним, недавно губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказал, что перепроектирование КОС «Южные» потребует больше времени в связи с заменой «западных» технологий на «восточные».

Ольга Сурикова

Фото:sevastopol-news.com

