Жители дома на Коли Пищенко добиваются признания дома аварийным

На встречу выезжали депутаты закса

В Законодательное Собрание Севастополя поступило обращение жильцов дома № 12 по улице Коли Пищенко относительно ненадлежащих условий проживания и разрушения здания. На место выехали председатель комитета заксобрания по городскому хозяйству Вячеслав Камзолов и член комитета, депутат ЛДПР Андрей Куринов

Местные жители рассказали, что зданию уже более 60 лет, в нем всего 8 квартир. Дом находится в плачевном состоянии — у здания отсутствует фундамент, коммуникации, подвальные помещения, перекрытия требуют ремонта. Жильцы просят признать дом аварийным. Депутаты согласились с тем, что здание непригодно для жилья.



Парламентарии пришли к выводу, что решить проблему поможет работа по признанию дома аварийным и дальнейшее расселение граждан.

Что касается процедуры признания дома аварийным, что сначала нужно провести общее собрание, собрать подписи и все необходимые документы, пригласить экспертную компанию для проведения оценки технического состояния дома. После этой процедуры депутаты смогут действовать в направлении придания дому необходимого статуса.

Стоит добавить, что в Севастополе депутаты заксобрания приняли закон о доступном жилье. В городе выделены зоны под комплексное развитие территорий, где, в том числе может быть реализована программа по переселению граждан из аварийного жилья.

По итогу выездного мероприятия: депутаты подготовят соответствующие запросы во все компетентные структуры правительства Севастополя. Кроме этого, управляющей компании было предложено провести разъясняющую работу с жителями этого дома и близлежащих, поскольку они также находятся в подобном состоянии.

Ольга Сурикова