В Севастополе Росстат увидел снижение цен

В тройке городов России

Росстат по итогам июня зафиксировал снижение потребительских цен в Севастополе. Город оказался в тройке регионов, где наблюдается тенденция к удешевлению товаров и услуг.

Всего снижение потребительских цен на 0,6% и более зафиксировано в 35 субъектах Российской Федерации.

«В наибольшей степени – в Республике Дагестан (на 2,1%), Севастополе (на 1,4%) и Чеченской Республике (на 1,2%) в связи с удешевлением продуктов питания на 3,8%, 3,4% и 2,3% соответственно. В то же время в 11 субъектах Российской Федерации цены на товары и услуги выросли на 0,1-0,5%», — уточнили в ведомстве.

Отмечается, что в Москве цены за месяц выросли на 0,2%, в Санкт-Петербурге снизились на 0,6% (с начала года – прирост цен составил 11,8% и 10,7% соответственно).

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При этом поясняется, что значительное влияние на динамику цен на продовольственные товары оказало удешевление плодоовощной продукции. Однако выросли цены: на лимоны – на 3,2%, яблоки – на 1,8%.

Ольга Сурикова