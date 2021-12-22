С директорами управляющих компаний разберутся после потепления

Заместитель губернатора Севастополя Николай Жигулин рассказал, что в правительстве Севастополя сделают оргвыводы по отношению к директорам управляющих компаний после того как нормализуется ситуация с погодой.

«На сегодня везде ситуация разная. Оргвыводы мы обязательно сделаем, но это будет гораздо позже, как стихия уляжется. Есть, конечно, вопросы к руководителям в части работы вчерашнего дня, потому что заранее были все оповещены, были проинструктированы. Пескосоляная смесь у всех была заготовлена. Вопрос все-таки к дворникам, к контролирующим их руководителям остается», — подчеркнул заместитель губернатора.

По мнению Жигулина, в целом коммунальщики Севастополя справляются с непогодой благодаря слаженной работе и взаимодействию между структурными подразделениями.

Напомним, 21 декабря, на заседании оперативного штаба губернатор Севастополя Михаил Развожаев резко раскритиковал результаты работы коммунальных служб по уборке снега.

Фото: пресс-служба правительства Севастополя

Дмитрий Островский