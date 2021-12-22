В Севастополе разыскивают виновника ДТП

Пострадал мопедист

В Севастополе 19 декабря неустановленный водитель на автомобиле Skoda столкнулся с мопедистом, после чего скрылся с места происшествия. ДТП произошло в 22:17 на Городском шоссе, в районе дома № 3, сообщили в пресс-службе УГИБДД города.

В результате столкновения водитель мопеда получил травмы и доставлен в городскую больницу.

«С целью установления возможных очевидцев и свидетелей данного происшествия Госавтоинспекция просит откликнуться горожан по телефонам дежурной части: 73 84 00, 73 84 01 или группы розыска – 73 84 28», —призвали в пресс-службе.

Ольга Сурикова