В Севастополе с 5 августа заработают школьные ярмарки

Согласно распоряжения Департамента сельского хозяйства и потребительского рынка города Севастополя № 474-Р от 27.07.2022 «Об организации специализированной ярмарки «Школьная» в городе Севастополе»

План мероприятий по организации специализированной ярмарки «Школьная»

Ответственное лицо: Руководитель Государственного унитарного предприятия «Управляющая компания оптово-розничных, торговых комплексов Севастополя» Макеенко Александр Игоревич.

Размещение информации в плане мероприятий проведения ярмарки в средствах массовой информации. Срок: не позднее 01.08.2022 г. Размещение информации в плане мероприятий проведения ярмарки на сайте ГУП. Срок: не позднее 01.08.2022 г. Прием и регистрация письменных заявлений на участие в специализированной ярмарке. Срок: с 02.08.2022 г. по 06.09.2022 г. Выдача разрешений на участие в специализированной ярмарке по результатам рассмотрения поданных заявлений. Срок: с 04.08.2022 г. по 06.09.2022 г. Организация выполнения участниками ярмарки мероприятий, направленных на обеспечение выполнения требований законодательства РФ в сфере защиты прав потребителей, обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, безопасности, в том числе пожарной, и иными, предусмотренными законодательством РФ требований, организация уборки площадок проведения ярмарки, вывоза мусора и биологических отходов. Срок: с 05.08.2022 г. по 07.09.2022 г. (ежедневно). Организация выполнения участниками ярмарки мероприятий, направленных на обеспечение соответствия места проведения ярмарки требованиям законодательства РФ в сфере защиты прав потребителей, обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, безопасности, в том числе пожарной, и иными, предусмотренными законодательством РФ требований. Срок: с 05.08.2022 г. по 07.09.2022 г. (ежедневно). Реализация участниками ярмарки продукции, в соответствии с утвержденным ассортиментным перечнем продукции. Срок: с 05.08.2022 г. по 07.09.2022 г. (ежедневно). Контроль за осуществлением продажи товаров, в соответствии с утвержденным ассортиментным перечнем продукции. Срок: с 05.08.2022 г. по 07.09.2022 г. (ежедневно).

Период и режим работы ярмарки:

— с 05 августа 2022 г. по 07 сентября 2022 г.

Адреса размещения площадок проведения ярмарки:

г. Севастополь, проспект Октябрьской Революции, в районе дома № 57 — 20 (двадцать) ярмарочных мест; г. Севастополь, проспект Победы, в районе дома № 34 — 10 (десять) ярмарочных мест.

Время приема заявлений: с 10:00 до 16:00.

Место приема заявлений: г. Севастополь, ул. Партизанская, д. № 4а, кабинет № 1

тел: 55-61-74

Размер платы за предоставление мест на ярмарке:

— 250 (двести пятьдесят) рублей 00 копеек в день за одно ярмарочное место.

Фото: https://slavasev.ru/