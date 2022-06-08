Севастополь ждет введения курортного сбора

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В Совете Федераций вносят поправки в закон, что включить Севастополь в число регионов, участвующих в эксперименте по взиманию курортного сбора с туристов. Об этом в комментариях журналистам рассказал губернатор Михаил Развожаев.

Глава города отметил, что последнее время много внимания уделяется туристической инфраструктуре, «но все равно средств не хватает».

В курортный период в целом нагрузка на городскую инфраструктуру значительно увеличивается. Понятно, что оплачивать жителям все те коммунальные издержки, которые ложатся на город, невозможно. И бюджету Севастополя реконструировать и поддерживать ту инфраструктуру, которой пользуется большое количество приезжающих на отдых, достаточно проблематично», — подчеркнул Развожаев, добавив, что именно курортный сбор позволит получить дополнительные средства на компенсацию затрат на отдых туристов.

По его словам, размер сбора еще не определен, но, обещает губернатор, сумма будет «адекватная».

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Ольга Сурикова