Учащийся Малой академии наук Севастополя занял второе место на Китайском молодежном соревновании науки и технологических инноваций CASTIC

Учащийся Малой академии наук Севастополя Алексей Близниченко занял второе место на Китайском молодежном соревновании науки и технологических инноваций CASTIC в Тяньцзине

Алексей Близниченко защищал свой научный проект «Приложение для создания и использования нейронных сетей ELENNA» перед международным жюри на английском языке.

ELENNA — это аббревиатура Educational Learning Engine for Neural Network Application: «Обучающее приложение для применения нейронных сетей».

Приложение позволяет получать и обрабатывать большие объемы данных, создавать архитектуру нейросети, настраивать ее параметры в зависимости от задачи и обучать ее. Алексей считает, что оно может быть полезным для малого и среднего бизнеса в решении небольших прикладных задач.

Перед поездкой в Китай Алексей вошел в сборную команду России, став абсолютным победителем в номинации «Лучшая работа в области новых технологий» на международном форуме «Шаг в будущее» в Москве и пройдя дополнительный национальный отбор.

А в сентябре 2023 года он стал победителем Конкурса научно-технического творчества учащихся Союзного государства «Таланты XXI века» в Минске и завоевал серебряную медаль на Международной выставки интеллектуальной собственности, изобретений, инноваций и технологий IPITEX 2024, на которой представлял работу заочно.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев поздравил Алексея Близниченко, его научного руководителя Екатерину Викторовну Глеч и Малую академию наук с отличным результатом.

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Ольга Сурикова