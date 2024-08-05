ЛДПР предложила повысить НДФЛ для мигрантов до 30%

Группа депутатов ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким предложила увеличить налоговую ставку с подоходного налога иностранных граждан, которые работают в России по найму на основании патента, до 30%. Изменения предлагается внести в статью 224 Налогового кодекса РФ

На сегодняшний день ставка в 30% применяется лишь к доходам тех физлиц, которые не являются налоговыми резидентами РФ. Во всех остальных случаях налоговая ставка устанавливается в соответствии с прогрессивной шкалой налогообложения.

«В последние годы всё больше иностранцев стремятся попасть в Россию на заработки. Почти две трети мигрантов сегодня работает в найме по патенту, а все заработанные деньги они отправляют своим семьям за рубеж. Доходы иностранных специалистов должны работать на бюджет России. Наше предложение — поднять для таких работников НДФЛ до 30%. Это позволит пополнить бюджет дополнительными доходами, которые пойдут на развитие наших городов, сёл, в том числе и на реализацию мер по поддержке семей с детьми и другие социально значимые направления. Деньги должны оставаться в стране и работать на благо её граждан. Также бы предложил ограничить часть направлений для работы по патентам. Нашей стране нужны рабочие места для своих граждан, а не только приезжих. Вопрос проработаем отдельно», – рассказал Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий.

По последним данным, заработная плата иностранных граждан в России выросла почти в два раза. Приезжие предпочитают работать в качестве разнорабочих, упаковщиков, грузчиков, курьеров, рабочих клининговых служб и пекарен. Например, в январе 2023 года разнорабочие получали выше 70 тысяч рублей, а в декабре 2023 года выше 140 тысяч рублей. А у упаковщиков за тот же период выросла с 75 тысяч до 130 тысяч.

Таким образом, если сейчас иностранцы платят ежемесячно от 9 тыс. до 17 тыс. рублей налога со своего дохода, то в случае принятия предложенной ЛДПР инициативы такие работники будут отчислять в бюджет страны уже от 40 тыс. рублей и выше каждый месяц.

В ЛДПР уверены, что законопроект позволит обеспечить дополнительные поступления от налога на доходы физических лиц в бюджет государства, что положительно скажется на развитие экономики в целом.

«Это позволит создать более равные условия для всех налогоплательщиков, так как мигранты зачастую пользуются социальными благами, не внося достаточного вклада в бюджет. Увеличение НДФЛ поможет укрепить финансовую базу государства и направить дополнительные средства на социальные программы, которые будут полезны как для граждан, так и для мигрантов», — добавил вице-спикер заксобрания Севастополя, депутат ЛДПР Илья Журавлев.

Соответствующий законопроект перед внесением в Государственную Думу будет направлен на заключение Правительства РФ 5 августа.

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Анна Левина