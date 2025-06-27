Возле Байдарских ворот появится участок под туробъекты — в перспективе там может вырасти гостиница

Правительство Севастополя утвердило проект планировки территории возле Байдарских ворот в Балаклавском районе. Согласно документу, в границах разработки формируется земельный участок площадью 1724 квадратных метра с видом разрешенного использования «для туристического обслуживания». Такой статус в перспективе позволит построить на этом месте гостиницу, турбазу или кемпинг.

Проект затрагивает территорию в районе 12-го километра автодороги Гончарная–Ялта-1. Общая площадь зоны разработки составляет 1,3 гектара. Помимо участка под туробъекты, проект предусматривает формирование полосы отвода автодороги, территорий общего пользования, а также сохранение участков под существующими объектами инфраструктуры, включая объект электроэнергетики.

Во время доклада на заседании правительства и.о. директора департамента архитектуры и градостроительства Юлия Шемонаева заявила, что проект «просто упорядочивает улично-дорожную сеть» и не упомянула о формировании нового земельного участка с видом разрешенного использования, позволяющим строительство гостиницы.

Ранее на месте будущего туробъекта, предположительно, размещались база горных спасателей или общежитие ресторана «Шалаш». Их дальнейшая судьба пока не определена. Также в проекте значится изъятие 221 квадратного метра земли у ресторана «Шалаш» под нужды улично-дорожной сети и еще 11 квадратных метров для коммунальных целей.

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Дмитрий Островский

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