Гераклейская рокада пройдет через «Славянский базар»

В Севастополе снова заговорили о строительстве Гераклейской рокады — масштабной дороги, которая соединит Нахимовский, Ленинский и Гагаринский районы и разгрузит центр города. Проект планировки территории уже вынесли на общественные обсуждения. Но есть нюанс: одна из ключевых участков будущей трассы проходит как раз через нынешний рынок «Славянский базар».

По данным департамента архитектуры, планируется создание улично-дорожной сети площадью 3,1 га. Она затронет участок, где сейчас работает базар, известный многим севастопольцам. В будущем здесь появятся участки для общественного пользования, благоустройства и, собственно, сама дорога.

Проект рокады обсуждается в городе не первый год. Еще в 2019-м сообщалось, что она будет четырехполосной, протяженностью более 9 км. Заявлялось, что она снимет нагрузку с центра и ускорит движение по городу. Но сроки сдвигались, и теперь дорогу включили в новый генплан, принятый в феврале 2025 года.

Общественные обсуждения продлятся до 28 июля. Посмотреть документацию можно на сайте департамента архитектуры dag.sev.gov.ru — раздел «Общественные обсуждения». У горожан есть шанс высказать свое мнение, прежде чем Севастополь получит еще одну крупную стройку.

Напомним, проект перепланировки Артбухты утверждён: изъятия собственности неизбежны.

Дмитрий Островский

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