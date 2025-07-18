Штраф за отказ остановиться по требованию инспектора вырос в десять раз

С 18 июля в России вступили в силу новые правила для водителей: теперь за отказ остановиться по требованию инспектора ГИБДД можно получить штраф до 10 тысяч рублей, а в случае повторного нарушения — лишиться прав.

Раньше за такое нарушение полагался штраф от 500 до 800 рублей. Теперь же цифры выросли более чем в десять раз: от 7 до 10 тысяч рублей за первое нарушение, а за повторное — уже 10 тысяч рублей или лишение прав на срок от 4 до 6 месяцев.

Под удар попадают не только злостные нарушители, за которыми приходится устраивать погони, но и те, кто мог случайно не заметить сигнал инспектора. Бывают случаи, когда водитель просто отвлёкся или оказался в сложной дорожной ситуации. Тем не менее, по закону это всё равно считается нарушением.

Такие же штрафы теперь действуют и в случае отказа остановиться по требованию сотрудников таможни или Ространснадзора.

Кроме того, серьёзно выросли штрафы за нарушения на весогабаритном контроле. Теперь собственники грузовиков, которые не соблюдают правила проезда через автоматические рамки, будут платить 600 тысяч рублей вместо прежних 450 тысяч.

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Дмитрий Островский

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