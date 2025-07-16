В Севастополе незаметно начали дорожать яйца

В Севастополе несколько подешевело куриное мясо, но к середине месяца начала подниматься цена на куриные яйца.

Еще в начале месяца можно было купить десяток за 37 рублей, сейчас уже яйца этой категории по 45 рублей. По Меморандуму, продаются по 63 рубля.

В это же время в супермаркетах Санкт-Петербурга цена на яйца — 29 рублей.

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Ольга Сурикова