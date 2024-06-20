Пляж парка Победы — самый многолюдный с первого дня лета

«Севкор» с началом купального сезона решил показать, в каком состоянии сейчас пляжи Севастополя и чем встречаем отдыхающих.

Традиционно одним из самых востребованных в городе остается – пляж парка Победы.

В последние годы он стал одним из самых ухоженных и благоустроенных мест отдыха.

Здесь достаточно быстро убрали все последствия штора, разровняли гальку и восстановили поврежденные заборчики и навесы.

Здесь немало разного рода кафе и торговых точек, есть раздевалки, работают спасатели и медпункт установлен рядом с туалетом.

Заработал летний душ и существенный минус – туалет только платно (20 рублей).

Территорию перед набережной сделали прогулочной зоной, свободной от машин. Но зато рядом огромная бесплатная парковка.

Приходя сюда на пляж, нужно быть готовым к тесному соседству — уже в 9 утра (фото сделаны как раз в это время) практически негде расстелить подстилку.

Какие изменения произошли на пляже, можете сами судить, посмотрев наш фоторепортаж с прошлого года.

Ольга Сурикова

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