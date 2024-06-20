Николай Герасим снят с поста Главы Качинского муниципального округа и исключен из партии «Единая Россия»

Принято решение направить в суд документы о досрочном прекращении полномочий Главы внутригородского муниципального образования Качинского муниципального округа города Севастополя Николая Михайловича Герасима в связи с утратой доверия.

По представлениям прокуратуры Севастополя Управлением по профилактике коррупционных и иных правонарушений Департамента общественной безопасности города Севастополя были проведены проверки соблюдения Николаем Михайловичем требований антикоррупционного законодательства. Факты подтвердились.

Кроме того, было принято решение об исключении Николая Михайловича из партии «Единая Россия».