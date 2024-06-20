В Севастополе водитель сбил ребенка и сбежал с места ДТП. Госавтоинспекция разыскивает очевидцев произошедшего

ДТП произошло 14 июня около 19 часов 30 минут в районе дома № 39Б на проспекте Гагарина.

В указанное время неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем, на нерегулируемом пешеходном переходе сбил несовершеннолетнего пешехода, после чего покинул место ДТП. Ребенок получил телесные повреждения.

Для проведения объективного и всестороннего расследования по делу сотрудникам полиции необходимо опросить свидетелей данного ДТП.

В связи с этим, Госавтоинспекция Севастополя просит откликнуться горожан, ставших очевидцами данного происшествия, по телефону: +7 (950) 209 63 34.

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Ольга Сурикова

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