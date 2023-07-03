Парк Победы – самый популярный городской пляж

«Севкор» продолжает знакомить вас с пляжами Севастополя. Один из самых популярных и вместе с тем ухоженных пляжей – пляж парка Победы.
Правда, на пляже помимо неоспоримых достоинств есть и явные недостатки.
Год назад набережная пляжа была реконструирована: здесь появились пергалы, качели, замечательная детская площадка. Из недостатков стоит отметить, что на пляже так и не заработали душевые, а туалет, который в прошлом году был бесплатным, в этом стал платным.
Резюмируя, пляж стоит посетить этим летом, он вас не разочарует.
На пляже есть:
— Туалеты (платно);
— Раздевалки;
— Спасатели;
— Шезлонги и навесы (платно);
— Кафе;
— Большая обустроенная парковка (бесплатно).
На пляже нет:
— Душевые (не работают).
Дарья Тимофеева
Фото: Анастасия Ильина