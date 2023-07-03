Парк Победы – самый популярный городской пляж

«Севкор» продолжает знакомить вас с пляжами Севастополя. Один из самых популярных и вместе с тем ухоженных пляжей – пляж парка Победы.

Правда, на пляже помимо неоспоримых достоинств есть и явные недостатки.

Год назад набережная пляжа была реконструирована: здесь появились пергалы, качели, замечательная детская площадка. Из недостатков стоит отметить, что на пляже так и не заработали душевые, а туалет, который в прошлом году был бесплатным, в этом стал платным.

Резюмируя, пляж стоит посетить этим летом, он вас не разочарует.

На пляже есть:

— Туалеты (платно);

— Раздевалки;

— Спасатели;

— Шезлонги и навесы (платно);

— Кафе;

— Большая обустроенная парковка (бесплатно).

На пляже нет:

— Душевые (не работают).

Дарья Тимофеева

Фото: Анастасия Ильина