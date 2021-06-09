На Фиоленте ликвидировали стихийное поселение

Пришли помогать и местные жители

В Севастополе полицейские совместно с сотрудниками музея-заповедника «Херсонес Таврический» ликвидировали самовольные строения на мысе Фиолент, сообщает пресс-служба городского УМВД.

«Несмотря на вынесенные ранее требования о прекращении противоправной деятельности на территории заповедной зоны, незаконно возведённые деревянные постройки не были в срок демонтированы», – заявили в ведомстве.

Деревянные постройки и бытовки, а также оставленный мусор пришли убирать и сносить полицейские совместно с сотрудниками музея-заповедника.

Уборка заповедной зоны не оставила равнодушными и местных жителей – они также присоединились к работникам музея «Херсонес Таврический» и оказали помощь в наведении порядка.

Ввиду особенностей рельефа заповедной территории разобранные конструкции, а также бытовой мусор поднимали с помощью специальной техники.

За время проведения мероприятия нарушений общественного порядка допущено не было, заключили в пресс-службе ведомства.

Напомним, ранее сообщалось, что здесь было организовано самовольное поселение со своими законами и смотрящими. Проживающие на склоне «туристы» устроили себе и бар, и баню, местность имела уже все признаки постоянного проживания людей.

Ольга Сурикова

Видео: пресс-служба УМВД Севастополя