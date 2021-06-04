Дача в Севастополе – мечта! Как избежать бесчисленных штрафов

Сосед по даче спит и видит вас в суде

В Севастополе—рекордный спрос на участки в садовых товариществах. Для одних домик на даче, возможность пожить подальше от городской суеты—мечта, для других—возможность недорого решить жилищный вопрос. Но как только вы становитесь собственником дачного участка, на вас возлагаются определенные обязательства по его содержанию, застройке и взаимодействию с соседями.

Строительство частных домов в СНТ Севастополе идет просто невероятными темпами. За год в эксплуатацию сдается уже около десятка тысяч частных домов. У каждого свои причины оседать на земле, но главные из них – это тот факт, что стоимость квартир в Севастополе значительно превысила цены на строительство частного дома аналогичной площади, во-вторых, вступивший в силу с 2019 года федеральный закон ФЗ-217 дал возможность прописываться в садовых товариществах (разумеется, при соблюдении определенных условий). Часть из вновь зарегистрированных домов уже стояли на дачных участках. И третий фактор, большая часть СНТ находится в черте города, недалеко от моря, что позволяет в течение 15-20 минут на машине оказаться в своем вишневом саду.

Как построить дом и не достать соседа

И так, если все-таки сбылась ваша мечта, и вы купили землю в СНТ (садовое некоммерческое товарищество -ред.) и планируете начать строительство садового или жилого дома, нужно соблюдать определенны правила, чтобы не погрязнуть в судах и бесконечных штрафах.

Первое, что вам, скорее всего, придется возводить – это забор. Каждый сразу видеть себя за огромным глухим забором, чтобы сосед не мог не мог ни видеть, не знать, чем ты за этим забором занимаешься, но не все так просто.

Да, границы каждого участка в садоводческом товариществе должны быть отделены забором со всех сторон. Но в соответствии с СП 53.13330.2019, строить глухой забор запрещено. Согласно п.6.2 данного свода правил, для ограждения между участками нужно использовать сетчатый материал. При решении все же возвести добротный надежный забор заручитесь письменным разрешением соседей, что им он не будет мешать и не затенить будущий урожай.

Высота дома в СНТ не должна превышать 20 метров. Также на территории СТ запрещено возводить постройки более трех этажей. Если же вы замахнулись на дом свыше 500 кв.м, то перед началом его строительства необходимо составить подробный план и схему будущей постройки, провести пожарную экспертизу, а после завершения — официально сдать дом в эксплуатацию и получить разрешения всех городских служб.

При строительстве дома важно учесть его расположение на участке. Жилая постройка должна находиться на расстоянии:

5 метров от улицы;

3 метров от проезда или границы соседнего участка;

6 метров от дома соседей;

15 метров от лесного массива.

Попариться в баньке — один из поводов приехать на дачу. Однако баня — одна из самых пожароопасных построек на участке. Поэтому при ее строительстве особенно важно соблюдать расстояния:

от жилого дома — не менее 8 метров;

от улицы и проезжей части — не менее 5 метров;

от колодца или скважины — не менее 12 метров;

от высоких деревьев — не менее 4 метров;

от границы участка и соседского забора — не менее 1 метра.

Здесь снова нужно учитывать права соседей. Если ваши постройки будут без учета этих расстояний, на вас опять смогут пожаловаться. Кому-то помешает дом рядом забором, загораживающий урожай от солнца, а кому-то будет досаждать неприятными запахами туалет, построенный на слишком близком расстоянии. Ушлые соседи сразу предъявят вам претензию, и дело может закончится в суде не в вашу пользу.

Также многие любят приезжать на дачу, чтобы попариться в баньке. Однако баня — одна из самых пожароопасных построек на участке. Поэтому при ее строительстве особенно важно соблюдать расстояния:

от жилого дома — не менее 8 метров;

от улицы и проезжей части — не менее 5 метров;

от колодца или скважины — не менее 12 метров;

от высоких деревьев — не менее 4 метров;

от границы участка и соседского забора — не менее 1 метра.

Но самое главное — баня не должна располагаться рядом с другими деревянными постройками. Расстояние от них как на собственном участке, так и по отношению к постройкам соседей, должно составлять не менее 15 метров.

Уличный туалет или выгребную яму придется оборудовать минимум в 4 метрах от границы с соседним участком. Если же вы решите придвинуть свой туалет поближе к соседнему участку, а повышенная концентрация вредных веществ в почве, не дай бог, приведет к нарушению плодородного слоя, вам будет грозить штраф от 3 до 5 тысяч рублей. Также суд может вынести решение о принудительном сносе постройки, которая нарушает строительные нормы и интересы соседей. И это может коснуться не только туалета, но и бани, склада и даже дома.

Что делать с мусором

Кроме того, ведение дачного хозяйства в России регулируется различными нормам, призванными повысить и его эффективность, и комфортность, и безопасность для всех участников.

Сейчас как раз наступил пожароопасный период, когда председатели СНТ особо тщательно следят за выполнением собственниками земельных участков противопожарных требований и привлекают нерадивых к штрафам.

Главное требование, которое часто нарушают дачники – сжигание стерни и сухой травы с целью очистки от них территории.

Согласно статье 20.4 КоАП, вас как физическое лицо могут оштрафовать на сумму от двух до трёх тысяч рублей за сжигание мусора, где пришлось, а не в специально отведенном пожаробезопасном месте.

МЧС России требует, чтобы для специального места сжигания мусора был подготовлен котлован не менее 30 сантиметров глубиной и не более 1 метра в диаметре. Допускается вместо него использование бочки или бака из негорючих материалов.

К этому добавляются следующие условия:

костер может быть не ближе 50 метров от любого ближайшего здания, не ближе 100 метров — от хвойного леса или отдельно растущих деревьев и молодой поросли; 30 метров — от лиственного леса или отдельно растущих групп деревьев;

костер должен быть не ближе 10 метров от сухостойных деревьев, сухой травы, валежника и другого горючего мусора;

непременным условием сжигания мусора является ваше личное присутствие от начала до полного его сгорания, учитывая, что рядом имеются необходимые предметы для тушения костра и самого костровища.

Также запрещается захламлять свой участок мусором, горючими отходами, горючей использованной тарой территорию домовладений, зданий, сооружений и прилегающей к ним территории; складировать сено или солому за пределами приусадебных участков и рядом с дорогой ближе 20 метров от них.

Складирование и захоронение мусора на участке тоже грозит штрафом. Утилизация мусора на участке, как известно, запрещена санитарным законодательством РФ. За правильным исполнением этих правил и норм следят, кроме ваших соседей, Ростехнадзор и Госадмтехнадзор. В таковых случаях нарушителей ждут опять же штрафы. В этой связи придется подумать о нервах, о финансах и добрых отношениях с окружающими.

Понятно, что отходы бывают разные. Исключение можно распространить на ботву растений, скошенную траву, опавшую листву, которые годятся на органическое удобрение в виде компоста. Но при этом следует исключить нежелательные пищевые отходы, привлекающие грызунов и мух.

Бывают случаи, когда владельцы дачных участков мешками вывозят свой бытовой мусор в город и размещают его в баки ТБО вблизи многоквартирных домов. Понятно, что это незаконно, так как городские жители точно оплачивают вывоз своего, а не вашего мусора. А сейчас в Севастополе стали очень часто снимать на видео и разбираться с «мудрецами», которые подъезжают на машинах и выкидывают свой мусор, особенно строительный в так называемые «лодки».

Поэтому, чтобы избежать казусов и не оказаться мусорной звездой социальных сетей, заключите договор с профильной организацией, которая по графику будет забирать ваши отходы. Либо обратитесь к председателю СНТ, у которого обязательно имеются договора с коммунальными службами.

Уход за участком

Одни дачники в сезон приезжают на дачу каждые выходные либо живут все лето, а некоторые только время от времени. Однозначно, если землю не обрабатывать, она зарастет сорняками, а они ухудшают качество почвы. Каждый земельный надел должен использоваться только в соответствии с целевым назначением, которое записано в Росреестре. Длительное неиспользование участка по целевому назначению и нарушение целевого назначения – приводит к ухудшению качества почвы, а это тоже наказуемо. Например, если участок выделили под садоводство, ведение дачного хозяйства или ИЖС, но он не используется по назначению, то штрафуют – 1-5% от кадастровой стоимости, и не меньше 20 тыс. рублей.

Также в садовых товариществах существует обязательное правило вырубки борщевика Сосновского и ежевики, засоряющей земельный участок. Невыполнение дачником обязанностей по приведению земельного участка в состояние, пригодное для его использования по целевому назначению, также является нарушением и влечет штрафы до 20 тысяч рублей.

Кроме того, с 1 января 2021 года вступили в силу новые правила противопожарного режима в России. Согласно которым теперь собственники участков, прилегающих к лесу, должны обеспечивать ее очистку от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров. Нарушение данных правил влечет для граждан штраф от 1,5 до 3 тысяч рублей, должностные лица могут поплатиться от 10 до 20 тысяч рублей.

Поэтому желающим приобрести земельный участок стоит помнить, что право собственности – это не только права гражданина, но и определенные обязанности. И на земле придется также считаться с соседями и их правами, чтобы не погрязнуть в судах и штрафах, вместо наслаждения чистым воздухом и экологически чистым урожаем.

Ольга Сурикова