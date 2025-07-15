Пляж «Аквамарин» — как платный, только бесплатный

«Севкор» заглянул на еще один городской пляж, который находится рядом с городским в парке Победы и не менее востребован — пляж отеля «Аквамарин». Или вернее два пляжа. Ранее один из них был закрытым и платным, что порождало множество исков и жалоб со стороны местных жителей. Сейчас обе пляжные территории доступны для всех желающих. И, несмотря на середину июля, переполненными они не выглядят.

Первая часть, которая находится рядом с парком Победы, оборудована медпунктом, спуском для маломобильных групп населения, детскими платными забавами, душем, раздевалками с зеркалами. Есть платные услуги, в том числе пляжный бар с возможностью покурить и кальян. Само покрытие пляжа с насыпным песком с вперемешку с галькой.

Во второй части сделали улучшенный заход в море, забетонировав часть набережной и почистив побережье от камней. Дорожки выложены деревянными настилами, есть также прокат грибков, беседок и лежаков. Для любителей активного пляжного отдыха создана большая песочная зона с натянутой сеткой. Есть детские площадки.

Место идеально подходит для красивых фотосессий, особенно на закате. Абсолютно белое всё оборудование пляжа погружает в атмосферу как бы дорогого заграничного курорта. Поэтому в годы высоких туристических сезон его и делали закрытым.

Туалет — всего один, платный, и его еще надо найти. Гости отеля могут им пользоваться бесплатно, для остальных — 30 рублей.

В конце и вначале пляжной зоны установлены укрытия.

Вдоль обоих пляжей идет благоустроенная красивая территория для прогулок.

Есть кафе, рестораны, уличная торговля с сувенирами и фастфудом.

Самое главное сейчас достаточно большая бесплатная парковка, также можно пройтись и от большой парковки перед въездом в парк Победы.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города

Ольга Сурикова