В Каче подросток на мотоцикле налетел на автомобиль

Происшествия
15-07-2025

В Севастополе произошло ДТП с участием несовершеннолетнего. 

По предварительной информации Госавтоинспекции, днем 14 июля на подъезде к поселку Кача 17-летний водитель, управляя мотоциклом Honda, неправильно выбрал дистанцию и столкнулся с автомобилем Vortex, которым управлял 76-летний водитель.

В результате ДТП юный мотоциклист получил травмы и доставлен в больницу.

Состояние опьянения у водителей не установлено.

По факту происшествия сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку.

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Ольга Сурикова
Фото: Госавтоинспекция Севастополя