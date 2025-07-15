Два сотрудника МЧС Севастополя погибли при разминировании в Курской области

Это сапер Ришат Медиев и пиротехник Сергей Иванов

Ришат Медиев, мастер-спасатель (сапер) специализированного отряда по городу Севастополю. В регионе он работал в составе сводного пиротехнического отряда МЧС России с апреля этого года. На его счету – сотни обезвреженных взрывоопасных предметов.

Сергей Иванов — замначальника части пиротехнических и специальных водолазных работ специализированного отряда ГУ МЧС России по Севастополю скончался от полученных травм при детонации взрывоопасного предмета. Это была его вторая командировка в Курскую область.

Личный состав МЧС России скорбит о потере.

Светлая память.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города

Ольга Сурикова