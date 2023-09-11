Певица из Севастополя Вероника Сыромля попала в проект «Голос. Уже не дети»

Вероника Сыромля прошла слепое прослушивание на проекте «Голос. Уже не дети», который идет на «Первом канале».

Она исполнила песню «Эх, Андрюша, нам ли быть в печали».

«В 2018 году девушка стала финалисткой пятого сезона проекта «Голос.Дети», тогда о ней узнала вся страна. После этого Вероника выступала в Кремлевском дворце. Сейчас ее волшебный голос помогает нашим бойцам, которые проходят реабилитацию в госпиталях», — написал губернатор Севастополя Михаил Развожаев и призвал поддержать Веронику.

Выпуск программы с ее участием выйдет 15 сентября.

На проекте участница рассказала, что сейчас уже учится в Московском государственном институте культуры.

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Ольга Сурикова

Фото: Вероника Сыромля/Вконтакте