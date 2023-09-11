Депутат Общественной палаты Крыма стал участником смертельного ДТП

В Симферополе в ночное время с 8 на 9 сентября на улице Киевская произошло ДТП, в котором пострадали три человека. Один из них — Петр Лесик — попал в реанимацию с переломами ребер, разрывом селезенки и легких. Врачи боролись за его жизнь всю ночь, но спасти не смогли. Следком подключился к расследованию обстоятельств смертельного ДТП.

«По предварительным данным, водитель автомобиля Volkswagen, двигаясь со стороны пл. Куйбышева в направлении ул. Беспалова, допустил выезд на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Daewoo Nexia и автомобилем Skoda Octavia», — сообщили в пресс-службе регионального Следкома.

По словам очевидцев, от мужчины, вылетевшего на встречку, исходил стойкий запах спиртного.

В СМИ быстро разошлась информация, что за рулем был депутат Общественной палаты республики Олег Щербаков.

Руководитель Главного следственного управления по Республике Крым и городу Севастополю Владимир Терентьев поручил подключится к выяснению обстоятельств ДТП.

Полномочия члена ОП Крыма Олега Щербакова приостановлены из-за ДТП с его участием. Об этом сообщает Telegram-канал Общественной палаты РК.

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Ольга Сурикова