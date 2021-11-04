Всю красоту Севастополя показала и воспела в своем клипе финалистка «Голос-дети» Вероника Сыромля

Губернатор выложил в своем мессенджере

Сегодня, 4 ноября, губернатор Севастополя Михаил Развожаев, поздравляя горожан с Днем народного единства, подчеркнул, что «забота о близких и согражданах помогут нам все пережить и со всем справиться».

В своем Telegram-канале губернатор опубликовал видеоролик с клипом финалистки телепроектов «Голос-дети» и «Во весь голос» Вероники Сыромля.

Девушка исполнила песню «Улетай на крыльях ветра», а в клипе были показаны природные красоты Байдарской долины, Фиолента, Тороповой дачи, Херсонес и центральной части Севастополя.

Завершается ролик малым гербом города-героя и слоганом: «Мы единый народ!»

Ольга Сурикова