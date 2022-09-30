Путин подписал указы о независимости Херсонской и Запорожской областей

Президент России Владимир Путин подписал указы о признании Херсонской и Запорожской областей независимыми территориями, сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.

«В соответствии с общепринятыми принципами и нормами международного права, признавая и подтверждая принцип равноправия и самоопределения народов, закрепленный в Уставе Организаций Объединенных Наций, учитывая волеизъявление народа Херсонской области на референдуме, состоявшемся 27 сентября 2022 года, постановляю: Признать суверенитет и независимость Херсонской области», — говорится в документе.

Во втором аналогичном указе говорится о признании суверенитета и независимости Запорожской области.

Напомним, на 15:00 30 сентября запланирована церемония подписания договоров о вступлении в состав России четырех новых территорий — Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей.