подписали договоры о вступлении четырех новых территорий в состав России

В Кремле состоялось подписание договоров о вступлении новых территорий в состав России.

Президент России Владимир Путин подписал соглашения о принятии в состав страны Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей.

От имени Донецкой Народной Республики (ДНР) подписал ее глава Денис Пушилин, от Луганской Народной Республики (ЛНР) — Леонид Пасечник, от Запорожской области — глава военно-гражданской администрации (ВГА) области Евгений Балицкий, от Херсонской области —глава военно-гражданской администрации (ВГА) области Владимир Сальдо.

Ольга Сурикова