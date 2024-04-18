Перед Пасхой ФАС напомнила производителям яиц о запрете на повышение цен

ФАС в преддверии Пасхи направила производителям куриных яиц и сетям письма с напоминанием о запрете на необоснованное повышение цен, указав, что в первом квартале наметилось снижение оптово-отпускных цен на яйца, сообщает ведомство.

Также отмечается, что ведомство проводит мониторинг средневзвешенных оптово-отпускных цен, себестоимости и рентабельности продаж куриных яиц как социально значимого продукта.

«В первом квартале 2024 года на этом рынке наметилось снижение оптово-отпускных цен», — подчеркнули в Службе.

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Ольга Сурикова