Севастополь вошел в ТОП-6 регионов по росту цены на яйца

Севастополь вошел в десятку регионов страны с наибольшим ростом цен на яйца, сообщает РБК.

В нашем городе с начала года цена этот продукт выросла на 56 %. Это шестой показатель в стране. Примечательно, что лидером по росту цены на яйца стала Республика Крым.

Однако в некоторых регионах стоимость яиц почти не изменилась: например, в Камчатском крае по итогам 11 месяцев их удорожание составило символические 0,8%. В соседней Магаданской области рост цен на яйца тоже был сдержанным и не превысил 3%.

Цены на яйца в регионах зависят от базовой стоимости продукта, утверждает Александр Широв, директор ИНП РАН. В ноябре, в Магаданской области десяток яиц стоил в среднем 157,5 рублей, занимая второе место после Чукотки (221,3 рубля). В регионе с самыми высокими абсолютными ценами, Камчатском крае, цена составляла 145,9 рублей за десяток. В Москве, занимающей 51-е место, цены на яйца в ноябре составили 109,8 рубля, но повышение цен там было невелико.

Эксперт отмечает, что маржа производителей и розничных сетей в регионах с более высокими ценами на яйца была высокой, что сдерживало текущий рост. В регионах с минимальной маржой наблюдался обратный процесс.

Логистика также влияет на цены, говорит Широв, указывая на наличие птицефабрик и расстояние транспортировки. «Птичий грипп, снижение производства и рост стоимости кормов» – эти факторы, по словам главного научного сотрудника Центра агропродовольственной политики ИПЭИ РАНХиГС Василия Узуна, считаются основными причинами увеличения цен. В 2022 году цены на яйца снизились почти во всех регионах, несмотря на птичий грипп и валютные колебания.

В 2023 году цены начали расти во всех регионах, но неравномерно. В Москве они выросли на 13%, тогда как в регионах, поставляющих яйца в Москву, рост цен был в два-пять раз выше. Узун полагает, что ситуация связана с дисбалансом спроса и предложения, а также отсутствием консенсуса между потребителями, предпринимателями и властью.

Анадырь (Чукотка) признан городом с самыми высокими ценами на яйца в России – более 221 рубля за десяток в ноябре, в то время как в Саранске (Мордовия) яйца стоили 78,5 рубля за десяток, что является самой низкой ценой.

Напомним, Путин рассказал, почему растут цены на яйца и попросил прощения.