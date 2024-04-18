Портал «Война с фейками» опроверг посты украинских ТГ-каналов о «милитаризации детей» Севастополя

Ранее проукраинские мессенджеры распространили новость о том, что якобы в селе Андреевка под Севастополем готовят детей к тому, чтобы они «стали пушечным мясом».

Телеграмм-канал «Война с фейками» отмечает, что на этот раз украинским пропагандистам не понравился мобильный технопарк «Кванториум». Там в рамках проекта «Технопредки» детей учат управлять дронами, которые, кстати, успешно используются в самых разных гражданских целях, а также печатать на 3D-принтерах и делать массу других интересных вещей, связанных с научно-техническим прогрессом. Сюда же приходят и их родители, желающие сократить разрыв в понимании со своими детьми.

«Странно, что украинским пропагандистам невдомек, насколько дети любознательные и живо интересующиеся всем, что связано с техникой. И не менее странно, что под «милитаризацией» детей они подразумевают азбучные истины — о том, что прививать любовь к Родине нужно с младых ногтей», — отмечается в сообщении.