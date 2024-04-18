Перекрытие улиц Капитанской и Катерной продлили до декабря 2024 года

Соответствующий приказ появился на сайте правительства Севастополя.
Перекрытие, введённое в сентябре 2022 года, продлили до 1 декабря 2024 года:
— на участке автомобильной дороги ул. Капитанская от пересечения с ул. Амурская до дома № 7 на площади 300-летия Российского флота;
— по ул. Катерная от Войсковой площади (ул. Карантинная).
Исключение буде действовать для транспортных средств оперативных и экстренных служб города и лиц, проживающих и работающих в зоне действия введенных временных ограничений движения.
Напомним, улицы перекрыты в связи со строительством парка музейно-мемориального комплекса защитникам Севастополя в 1941-1942 г.г. на мысе Хрустальном. Это связано с необходимостью осуществления технологического присоединения строящихся объектов к системе теплоснабжения, сообщили в правительстве.