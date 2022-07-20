Лавров: географические цели СВО на Украине изменились

Уже не только ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области В случае дальнейшего получения Украиной от стран Запада дальнобойного вооружения, географические задачи спецоперации российских войск будут изменяться и отодвигаться за пределы ДНР и ЛНР, заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью телеканалу RT.

«Президент сказал очень четко, как вы его и процитировали — денацификация, демилитаризация в том смысле, чтобы не было никаких угроз нашей безопасности, военных угроз с территории Украины, эта задача и остается», — отметил министр.

Он уточнил, что уже сейчас цель не ограничивается только Донецкой и Луганской Народными Республиками.

«Сейчас география другая. Это далеко не только ДНР и ЛНР, это еще и Херсонская область, Запорожская область и ряд других территорий, и этот процесс продолжается, причем продолжается последовательно и настойчиво», — сказал глава российской дипломатии.

Лавров добавил, что по мере поставок в Украину дальнобойного оружия, например, HIMARS, границы России будут расширяться за счет военных действий.

«Потому что мы не можем допустить, чтобы на той части Украины, которую будет контролировать Зеленский или кто его заменит, находилось оружие, которое будет представлять прямую угрозу нашей территории и территории тех республик, которые объявили о своей независимости, те, которые хотят свое будущее определить самостоятельно», — заключил глава российского внешнеполитического ведомства. Напомним, в Херсоне дважды за сутки обстрелян Антоновский мост через Днепр украинскими военными американской РСЗО HIMARS.

Ольга Сурикова