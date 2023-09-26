Печальная статистика купального сезона в Севастополе

За прошедший купальный сезон в Севастополе погибли на воде 16 человек. Такие цифры озвучила пресс-служба городского главка МЧС России.
«За купальный сезон в севастопольском регионе было зарегистрировано 20 происшествий на воде. К сожалению, 16 человек погибло. Удалось предотвратить 10 несчастных случаев. В том числе четверым детям была оказана помощь – их своевременно доставили из воды на сушу матросы-спасатели», — сообщили в ведомстве.
Как известно, официально купальный сезон в Севастополе завершен 15 сентября. Поэтому теперь, если вы идете на море, то за свою безопасность несете ответственность сами.
За прошлый купальный сезон в Севастополе утонуло в два раза меньше людей.
Напомнил, летом на одном из пляжей города утонул семилетний ребенок.
Ольга Сурикова