Печальная статистика купального сезона в Севастополе

За прошедший купальный сезон в Севастополе погибли на воде 16 человек. Такие цифры озвучила пресс-служба городского главка МЧС России.

«За купальный сезон в севастопольском регионе было зарегистрировано 20 происшествий на воде. К сожалению, 16 человек погибло. Удалось предотвратить 10 несчастных случаев. В том числе четверым детям была оказана помощь – их своевременно доставили из воды на сушу матросы-спасатели», — сообщили в ведомстве.

Как известно, официально купальный сезон в Севастополе завершен 15 сентября. Поэтому теперь, если вы идете на море, то за свою безопасность несете ответственность сами.

За прошлый купальный сезон в Севастополе утонуло в два раза меньше людей.

Напомнил, летом на одном из пляжей города утонул семилетний ребенок.

Ольга Сурикова