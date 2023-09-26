В Севастополе наградили водителя автобуса, который вывез детей из атакованного центра города

Город
26-09-2023
Комментариев нет

Как уже рассказывало издание «Севкор», 22 сентября во время украинской ракетной атаки на центр Севастополя водитель автобуса маршрута №12 Игорь Колосов не проехал мимо детей на остановке и вывез их на безопасное расстояние. 

В пресс-службе ГУП «Севэлектроавтотранс» рассказали, что от взрыва на автобусе было выбито стекло. Водитель высадил на остановке пл. Нахимова пассажиров и намеревался ехать в депо. На остановке находились ученики 4-В класса средней школы № 38, их классный руководитель обратилась к водителю с просьбой эвакуировать детей.

«Игорь Колосов взял на себя ответственность и доставил детей на безопасное расстояние. Руководство ГУП, получив информацию о поступке, сразу приняло решение о премировании», —добавили в пресс-службе.

25 сентября Игоря Владимировича лично поблагодарил на аппаратном совещании врио директора ГУП Будыш Денис Викторович. Водитель поощрен денежной премией. 

Ольга Сурикова

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *