В Севастополе наградили водителя автобуса, который вывез детей из атакованного центра города

Как уже рассказывало издание «Севкор», 22 сентября во время украинской ракетной атаки на центр Севастополя водитель автобуса маршрута №12 Игорь Колосов не проехал мимо детей на остановке и вывез их на безопасное расстояние.

В пресс-службе ГУП «Севэлектроавтотранс» рассказали, что от взрыва на автобусе было выбито стекло. Водитель высадил на остановке пл. Нахимова пассажиров и намеревался ехать в депо. На остановке находились ученики 4-В класса средней школы № 38, их классный руководитель обратилась к водителю с просьбой эвакуировать детей.

«Игорь Колосов взял на себя ответственность и доставил детей на безопасное расстояние. Руководство ГУП, получив информацию о поступке, сразу приняло решение о премировании», —добавили в пресс-службе.

25 сентября Игоря Владимировича лично поблагодарил на аппаратном совещании врио директора ГУП Будыш Денис Викторович. Водитель поощрен денежной премией.

Ольга Сурикова