На пляже Омега утонул семилетний мальчик

Изначально информация о гибели ребенка появилась в социальных сетях. Позже РИА Новостям ее подтвердили в региональном депздраве.

Мальчик утонул вчера днем. Его мама вместе со своими четырьмя детьми купалась в море. Внезапно ее семилетний сын, начал тонуть, скрылся под водой. Его быстро подняли из воды спасатели, оказали первую помощь. Прибывшие на место медики в течение 30 минут проводили реанимационные мероприятия, но спасти ребенка не удалось.

В следкоме по Крыму и Севастополя начата проверка по факту гибели мальчика: будут проверены как действия матери по присмотру и надзору, так и действия оперативных служб.

Напомним, прошлым летом в бассейне гостевого дома в Крыму утонула двухлетняя девочка.

Дарья Тимофеева

Фото: inbusiness.kz