В Севастополе за это лето утонули 8 человек

В Севастополе 15 сентября на территории города официально завершился купальный сезон. Свои итоги подвели и спасатели Центр обеспечения мероприятий гражданской защиты Севастополя.

В ведомстве рассказали, за время пляжного сезона с 15 июня по 15 сентября поисково-спасательный отряд на водных объектах ГКУ «Центр обеспечения мероприятий гражданской защиты Севастополя» совершил 52 выезда.

На водных объектах специалистами был спасен 51 человек, из которых 7 детей.

«К сожалению, есть и печальные цифры, погибших — 8 человек», —сообщили в пресс-службе Центра.

И с этого времени спасательные посты на водных объектах завершили свою работу.

Напомним, в Севастополе продолжаются поиски пропавших на сапборде мужчины с ребенком.

Ольга Сурикова