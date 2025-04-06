Памяти Владимира Жириновского

6 апреля 2022 от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончался Владимир Жириновский — основатель ЛДПР.

Его считали самым эпатажным политиком страны, в то же время называли политическим пророком. События на Украине и отношения с НАТО, о которых он заявлял, по сути сбылись.

Фразы и интонации Жириновского стали народными. Именно он, выступая в феврале 2014 года перед севастопольцами у здания администрации заявил: «Мы приветствуем российские флаги над государственными зданиями! Они — захватывали, а вы — у себя дома! Если у них есть Майдан — то у нас в России есть Магадан».

Фото: ЛДПР

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