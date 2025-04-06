Севастопольцы взяли 7 золотых медалей в соревнованиях по акробатическому рок-н-роллу

Молодежь
06-04-2025

В городе-герое состоялись традиционные соревнования на призы Севастопольской федерации акробатического рок-н-ролла. 

Более 150 крымчан и севастопольцев состязались в различных дисциплинах.  Воспитанники Севастопольской спортивной школы №6 показали наивысшие результаты в направлениях:

— «Формейшн» девушки 

— «Формейшн» женщины 

— «А класс-микст» юниоры и юниорки 

— «А класс-микст»юноши и девушки 

— «В класс-микст» мужчины и женщины 

— «В класс-микст» юниоры и юниорки 

— «В класс-микст» юноши и девушки

Этот турнир стал важной частью подготовки местных спортсменов к предстоящим всероссийским соревнованиям, которые пройдут в Москве в апреле и мае.

В следующем году этот вид спорта отпразднует в Севастополе свое 20-летие. За этот период удалось подготовить  17 мастеров спорта. Севастопольцы неоднократно становились призёрами и финалистами чемпионата и кубка России по акробатическому рок-н-роллу.

Фото:  РОО СевФАРР, Вероника Синдеева

 

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