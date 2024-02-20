Крымский сенатор предложила вернуть сталинскую статью о саботаже

Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди сообщила, что в Совете Федерации подготовили законопроект о введении уголовной ответственности за саботаж во время СВО, военного времени или чрезвычайного положения.

По мнению Ковитиди, карать надо как за действие, так и за бездействие с целью скрытого противодействия государственной политике и управлению. На обсуждении в Совфеде прозвучала позиция, что эта норма сталинского УК имеет «печальную историю злоупотреблений» и в обществе «интуитивно воспринимается негативно».

На это Ковитиди ответила, что её законопроект «ни в коей мере не содержит какую-то агрессивную составляющую» и что он направлен «на защиту законных прав и интересов граждан и государства». Статья УК № 58.14 «Контрреволюционной саботаж» существовала с 1926 по 1958 гг.

Напомним, сенаторы от Республики Крым Ольга Ковитиди и Сергей Цеков разработали законопроект, запрещающий использовать «алфавиты, созданные не на основе кириллицы» в рекламе.