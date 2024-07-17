График временного отключения электроэнергии в Севастополе на 17 июля

В Севастополе в связи с аномально высокими температурами воздуха для ликвидации перегруза электрических сетей за пределами Крыма по команде диспетчера Филиала ФО «СО ЕЭС» Черноморское РДУ в Севастополе введен график временной подачи электроэнергии.

✅Первая очередь:

с 08:00 до 10:00, с 12:00 до 14:00, с 16:00 до 18:00, с 20:00 до 22:00,

с 00:00 до 02:00, с 04:00 до 06:00.

ул. Комбрига Потапова, ул. Тараса Шевченко, ул. Колобова, пр. Столетовский и др. улицы 5-го Микрорайона.

пр. Героев Сталинграда, ул. Павла Корчагина, ул. Александра Маринеско, пр. Античный, пр. Октябрьской Революции и др. улицы Камышовой бухты.

ул. Вакуленчука, ул. Дмитрия Ульянова, ул. Степаняна, ул. Шостака и др. улицы района Летчиков, и Стрелецкой бухты.

пр. Победы, ул. Горпищенко, ул. Генерала Мельника, хутор Лукомского и др. улицы Нахимовского района.

✅Вторая очередь:

с 06:00 до 08:00, с 10:00 до 12:00, с 14:00 до 16:00, с 18:00 до 20:00,

с 22:00 до 00:00, с 02:00 до 04:00.

ул. Генерала Петрова, ул. Коммунистическая, ул. Новороссийская, ул. Гоголя,

ул. 6-я Бастионная и др. улицы центра города.

пр. генерала Острякова, ул. Хрусталева, ул. Николая Музыки, ул. Стахановцев и др. улицы Ленинского района.

ул. Монастырское шоссе, ул. Фиолентовское шоссе балка Бермана и др. улицы района Фиолент.

ул. Ревякина, ул. Паршина, ул. Будищева и др. улицы Нахимовского района.

ул. Казачья, ул. Лиговская, ул. Рубежная и др. улицы района Казачьей бухты.

ул. Новикова, ул. Крестовского, ул. Василия Жукова, ул. Строительная, ул. Сапунгорская и др. улицы района г. Балаклава.

ул. Энергетиков, ул. Облепиховая, ул. Батарейная, ул. Федоровская и др. улицы района Мекензиевы горы

и с. Любимовка, с. Фруктовое.

с. Андреевка, с. Солнечное, пос. Кача.

с. Орлиное, с. Родниковое, с. Резервное, с. Передовое и др. улицы района Байдарской долины.

ул. Раенко, ул. Менжинского, ул. Симферопольское шоссе и др. улицы г. Инкерман

ул. Громова, ул. Михайловская, ул. Инженерная балка, ул. Богданова, ул. Курчатова и др. улицы района Северной стороны.

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Ольга Сурикова