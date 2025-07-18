Отдыхающая, обнаружившая лисенка, еще долго боролась за его жизнь

Женщина рассказала в соцсетях, что беспомощного лисенка она заметила возле урочища «Инжир». Она подумала, что он пострадал от падения со скалы. Вместе с еще одной неравнодушной девушкой они напоили животное водой — зверь жадно пил и охотно открывал глотку. Его положили в мокрое полотенце и перенесли под деревья. После размещения информации о пострадавшем в соцсетях откликнулись волонтеры, которые вызвали ветеринаров.

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Но они, по ее словам, приехали только с холодильником «для трупа». Лисенок умер через несколько дней.

В госветслужбе сообщили, что у него выявили бешенство , а контактировавшие с ним теперь должны быть отправлены на карантин. Аналогичные меры введены и во всем Балаклавском районе.

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Ольга Сурикова

Видео: соцсети